19 Января 2022
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Происшествия Москва
Матросская тишина, СИЗО (2018) | Фото:zakon-i-poryadok.com

СМИ: Главврач тюремной больницы "Матросской тишины" задержан по подозрению в получении взятки

В Москве задержан главврач СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко. Источник RT сообщает, что сейчас Кравченко находится в одном из ИВС столицы.

По данным источника РБК, главного врача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, подтверждающих невозможность пребывания под стражей по состоянию здоровья.

Ранее на тюремную больницу "Матросской тишины" в Общественную наблюдательную комиссию Москвы жаловались заключенные.

Теги: матросская тишина, главврач, взятка, сизо



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