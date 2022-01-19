СМИ: Главврач тюремной больницы "Матросской тишины" задержан по подозрению в получении взятки

В Москве задержан главврач СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко. Источник RT сообщает, что сейчас Кравченко находится в одном из ИВС столицы.

По данным источника РБК, главного врача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, подтверждающих невозможность пребывания под стражей по состоянию здоровья.

Ранее на тюремную больницу "Матросской тишины" в Общественную наблюдательную комиссию Москвы жаловались заключенные.