СМИ: Главврач тюремной больницы "Матросской тишины" задержан по подозрению в получении взятки
В Москве задержан главврач СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко. Источник RT сообщает, что сейчас Кравченко находится в одном из ИВС столицы.
По данным источника РБК, главного врача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, подтверждающих невозможность пребывания под стражей по состоянию здоровья.
Ранее на тюремную больницу "Матросской тишины" в Общественную наблюдательную комиссию Москвы жаловались заключенные.