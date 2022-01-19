В крещенские купели окунулись более 15 тысяч свердловчан

Крещенские купания на Среднем Урале продолжаются.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, 92 места массового купания посетили свыше 15 тысяч свердловчан, а в Екатеринбурге в 20 организованных купелей окунулись более 4 тысяч человек. На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции.

Всего безопасность обеспечивают более 1,5 тысяч человек, в том числе 450 сотрудников МЧС России. По данным ведомства, все обходится без происшествий.

В настоящее время обнаружены четыре несанкционированных купели: в акватории Верхне-Синячихинского водохранилища (поселок Верхняя Синячиха), на реке Нейва (городской пруд Алапаевска, село Петрокаменское,) и реке Вилюй (село Краснополье). Все они были оперативно ликвидированы.

Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор призвал воздержаться от крещенских купаний из-за ситуации с ковидом.