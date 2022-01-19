В Севастополе пока не видят необходимости вводить QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пока не видит необходимости вводить QR-коды для посещения общественных мест.

По его данным, коллективный иммунитет в городе достигает 90%, передает РИА Новости.

Пик заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса прогнозируется через две-три недели, добавил Развожаев. За это время власти города должны проконтролировать все службы.

В декабре Севастополь стал абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19. Он первым преодолел целевой показатель 80%. Вице-премьер Татьяна Голикова призвал все регионы стремиться к этой цифре, поскольку, по версии властей, по достижении такого уровня пандемия должна прекратиться. Накануне.RU сравнило ситуацию в Севастополе с общероссийской, и оказалось, что в Севастополе она намного хуже. Об этом свидетельствует официальная статистика - данные оперативного штаба.