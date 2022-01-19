19 Января 2022
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Экономика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали текущий уровень инфляции "неприемлемым"

В Кремле назвали текущий уровень инфляции "неприемлемым", при этом конкретных мер воздействия на нее не называют.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям", - заявил он.

Примечательно, что в середине января министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пик роста инфляции уже пройден. Однако, согласно данным Росстата, с 1 по 10 января 2022 года инфляция в стране выросла на 0,56%, то есть ускорилась с 8,39% до 8,61% в годовом выражении.

Напомним, правительство и монетарные власти в лице ЦБ считают своей целью инфляцию в 4%. Они мечтают вернуться к ней к концу 2022 года (а раньше хотели вернуться к ней в 2021 году).  

Теги: инфляция, кремль, дмитрий песков, антон силуанов



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