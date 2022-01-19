В Екатеринбурге за взятки осудили экс-главу отдела, курировавшего стройки Минобороны

Суд в Екатеринбурге вынес приговор теперь уже бывшему начальнику отдела №140 государственного строительного надзора Олегу Морданову. Его признали виновным в получении взяток и отправили в колонию.

По данным СМИ, отдел, возглавляемый Мордановым, занимался контролем строительства объектов для нужд Минобороны. В обязанности инспекторов входило составление актов о выявленных нарушениях. Как показало расследование, Морданов получил две взятки.

Было установлено, что в 2016 году представители бронетанкового завода поставили на его гараж стальные ворота, за что инспектор закрыл глаза на нарушения при реконструкции заводского цеха. Затем, по материалам дела, Морданов не отразил нарушений при строительстве офицерского общежития в 2018 году и получил от строителей бесплатные работы в частном доме своей жены.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга, Олег Морданов признан виновным в двух эпизодах получения взяток. Ему назначено пять лет в колонии общего режима. Также он лишен права занимать государственные должности сроком на три года.

Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге вынесли приговор офицеру, который украл у Минобороны 3,8 млн рублей на "мертвых душах".