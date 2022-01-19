В Копейске школьник умер на уроке физкультуры

В Копейске проводится доследственная проверка по факту смерти на уроке физкультуры 16-летнего школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел сегодня днем в одной из школ города. Мальчик упал во время пробежки. Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но он умер.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет установлена причина смерти", - рассказали в СК.