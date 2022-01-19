19 Января 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

"Ноябрьскнефтегаз" обновит трубопроводный парк на месторождениях в Югре

В 2022 году на Пограничном и Холмогорском месторождениях в ХМАО "Ноябрьскнефтегаз" обновит более 20 км магистральных трубопроводов. Как сообщили Накануне.RU в компании, проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

"Реализация программы по обеспечению целостности и надёжности трубопроводов – одно из важнейших направлений нашей производственной деятельности на ближайшую перспективу, – отметил Алексей Огородов, генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". – До конца 2026 года на Ямале и в Югре мы планируем обновить более 1100 километров трубопроводов, тем самым значительно повысим надежность нефтегазотранспортной инфраструктуры и внесем существенный вклад в сохранение экологического потенциала региона".

Холмогорское месторождение компания разрабатывает с 1975 года, Пограничное – с 1985-го.

Теги: Газпром нефть, Ноябрьскнефтегаз, трубопроводы



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