"Ноябрьскнефтегаз" обновит трубопроводный парк на месторождениях в Югре

В 2022 году на Пограничном и Холмогорском месторождениях в ХМАО "Ноябрьскнефтегаз" обновит более 20 км магистральных трубопроводов. Как сообщили Накануне.RU в компании, проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

"Реализация программы по обеспечению целостности и надёжности трубопроводов – одно из важнейших направлений нашей производственной деятельности на ближайшую перспективу, – отметил Алексей Огородов, генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". – До конца 2026 года на Ямале и в Югре мы планируем обновить более 1100 километров трубопроводов, тем самым значительно повысим надежность нефтегазотранспортной инфраструктуры и внесем существенный вклад в сохранение экологического потенциала региона".

Холмогорское месторождение компания разрабатывает с 1975 года, Пограничное – с 1985-го.