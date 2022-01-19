Смольный заявил о "стопроцентном" иммунитете в Петербурге. Эксперты не согласились.

Вакцинация в Петербурге почти достигла значения в 100 процентов, а с учётом заболевших коллективный иммунитет приближается к такому же значению, заявил сегодня отвечающий за здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев. Вот только эксперты утверждают, что подобные заявления не соответствуют истине.

Если верить Комитету по здравоохранению Петербурга, всего в городе вакцинировано 3 миллиона 14 тысяч взрослого населения. Однако по уровню заболеваемости город продолжает плотно удерживать второе место сразу после Москвы. Только сегодня был обновлён исторический максимум по числу заболевших Covid-19.

Как так получается объяснил врач-эпидемиолог Руслан Кутешко. По его словам, Смольный уже сам путается в статистике, которую постоянно то уменьшает, то прибавляет.

«В Петербурге проживает семь миллионов жителей, а не пять как принято указывать в официальной статистике. То есть, привито на самом деле меньше половины. К тому же, огромное количество граждан не являются привитыми на самом деле. Они просто купили справку о прививке. Это тот аспект, который в Смольном стараются не озвучивать. Поэтому в реальности, если будет два миллиона по-настоящему привитых граждан, то уже отлично. Но комитет по здравоохранению верит в то, что если они напишут на бумаге цифры, то те станут реальностью. Это не так», - отмечает Кутешко.

Вместе с тем стоит отметить, что 800 тысяч петербуржцев уже необходимо ревакцинировать, так как они были привиты более полугода назад.

Кроме того, согласно данным сайта «Коронавирус», по состоянию на 19 января 2022 г. В городе выздоровело 828 077 человек, однако уровень коллективного иммунитета в ближайшее время останется на уровне лишь 306 178 человек из числа переболевших. При этом «попрощаются» с иммунитетом от коронавируса около 500 000 тысяч петербуржцев.

Исходя из этого получается, что, учитывая общую численность проживающего на территории Петербурга населения в 7 миллионов.

С учетом этого и общей численности проживающего населения на территории Петербурга в сумме 7 миллионов человек, коллективным иммунитетом от коронавируса обладает лишь около 25% от общего числа жителей Северной столицы.

Напомним, Администрация губернатора Беглова уже не раз попадала в поле зрения СМИ и экспертного сообщества по поводу подозрений в манипуляции с коронавирусной статистикой в городе. Так, ранее СМИ уличили Смольный в искусственно заниженном количестве заболевших в период новогодних праздников.