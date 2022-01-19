19 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Риск повторно заболеть "омикроном" в 16 раз выше по сравнению с "дельтой" – исследование

Новое исследование британской статистической службы (ONS) показывает, что риск повторного заражения "омикроном" в 16 раз выше по сравнению с предыдущими штаммами и, в частности, с широко распространенной "дельтой".

Также исследование свидетельствует о том, что у непривитых людей вероятность повторного заражения примерно в два раза выше чем у вакцинированных двумя дозами прививки.

Исследование, опубликованное 19 января, показывает, что "омикрон" значительно реже дает симптоматику, связанную с потерей вкуса и обоняния. В целом при омикрон-штамме коронавируса люди реже жалуются на какие-либо симптомы, которые ранее связывали с COVID-19, передает Mirror.

Теги: омикрон-штамм, повторное заражение, исследование



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