Мигранта-кондуктора из Екатеринбурга призвали привлечь к уголовной ответственности

Российского журналиста и депутата Московской городской думы Андрея Медведева возмутило решение правоохранителей из Екатеринбурга завести на нахамившую пенсионерке кондуктора только административное дело. По его словам, поведение мигрантки ничем не отличается от вопиющих действий уроженца Дагестана в одном из автобусов Москвы, после чего на него завели уголовное дело.

Напомним, на днях в столице молодой человек устроил конфликт с водителем автобуса, который отказался высаживать его в неположенном месте. После этого нарушитель порядка, представившись дагестанцем, начал угрожать всем присутствующим, заявляя, что "придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы - это дагестанцы" и добавляя, что "с вами русскими надо себя так вести". Дебошира нашли быстро и завели на него уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ, а накануне арестовали до 18 марта.

Похожая ситуация произошла и в автобусе 42-го маршрута в Екатеринбурге. После просьбы пассажирки-пенсионерки почистить наледь на ступеньках в транспорте, ее обругала кондуктор, которая на ломаном русском заявила, что "это ее район и ее город", обматерила, а после перешла и на остальных пассажиров, пытавшихся защитить пенсионерку, заявив: "Ненавижу я вас! Все проблемы от вас!"

Спустя непродолжительное время, на мигрантку было составлено сразу четыре административных протокола, в том числе решается вопрос и о ее депортации. В сети также появилось видео с извинениями улыбающейся дебоширки: "Привет, женщина, извини меня за грубое вчерашнее общение, ладно? Простишь?"

"Совершенно обнаглевшая и уверенная в своей безнаказанности нелегальная мигрантка. Это крайне яркий штрих ко всем заявлениям лоббистов трудовой миграции, что без именно таких внешних трудовых ресурсов нам никак не обойтись. Рухнет, у нас товарищи, экономика, без такой вот Али. То есть на маршруте номер 42 в городе Екатеринбурге кондуктором работает нелегальный мигрант и кричит русской пенсионерке, что это ее, кондуктора, город?" - заявляет депутат.

Он также задается риторическим вопросом, имеет ли Екатеринбург свой собственный Уголовный кодекс и как давно отдельно от России появилась Уральская республика, если два совершенно одинаковых, по мнению Медведева, инцидента в Москве и Екатеринбурге рассматривают с разной степенью строгости? Он настаивает на возбуждении в отношении мигрантки именно уголовного дела по той же 282 статье, а не административного, поскольку даже под угрозой наказания она не выказывает совершенно никакого раскаяния.

"У меня есть простая версия, малоприятная для многих, в первую очередь тамошних властей. Рискну предположить, что таких нелегалов в разных сферах местной экономики слишком много. И ведут они себя в схожих ситуациях примерно также, потому что всем - надо объяснять кто эти "все" или так понятно? - удобно, что есть целая орава бесправных работников, за которых с другой стороны не надо платить налоги, социальные отчисления и так далее. И если сейчас возбудить уголовное дело, то возникнет ужасно некомфортный для многих уважаемых людей прецедент. А ну как в следующий раз придется и вовсе наказывать работодателя? Ну разве так можно - уважаемый же человек, солидная компания. Так что проще выслать и забыть. А бабушка, которую оскорбили, унизили, она ничего, перетерпит. Чай не у себя дома. Чай не графья какие. А, подождите, она же у себя же дома... Вроде бы. Пока еще. Ну ничего, все равно пускай терпит, подумаешь. Ей же объяснили, кто она и чей это город? Надо понимать, местные власти, полиция в том числе, с этим полностью согласны", - высказал свое мнение депутат.