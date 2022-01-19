19 Января 2022
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Общество В России
Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили передавать списанную мебель чиновников в социальные организации

В Госдуме предложили отдавать мебель, списанную после использования чиновниками, некоммерческим социальным организациям.

С инициативой выступил глава комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В своем Telegram-канале он отмечает, что списанная с баланса госструктур мебель чаще всего утилизируется, но далеко не всегда она при этом "убита в хлам". "Она [мебель] сохраняет абсолютное большинство функциональных и потребительских свойств", - пишет депутат.

"Почему бы вместо утилизации (которая, кстати, подразумевает дополнительные бюджетные расходы) просто не передать такую мебель социально ориентированным некоммерческим организациям, остро нуждающимся в инвентаре? Оказывается, есть свои препятствия и нормативные сложности", - рассказывает Нилов.

Он обратился к главе Росимущества с просьбой обозначить позицию ведомства по этому вопросу. "Уверен, можно решить его в более конструктивном ключе. Те же ветеранские организации готовы принять списанную мебель. Нужно лишь формализовать упрощенную процедуру такой передачи", - заключает парламентарий.

Теги: госдума, мебель, чиновники, нко



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