"Атомстройкомплекс" достроил за недобросовестного застройщика ЖК "Гаринский" в Екатеринбурге

Компании "Атомстройкомплекс" выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "Гаринский", расположенного рядом с парком XXII партсъезда в Екатеринбурге.

Строительство объекта было начато другим застройщиком. После его банкротства в начале 2017 года работы были остановлены. В числе обманутых дольщиков оказалась 51 семья, вложившая свои средства в приобретение квартир в ЖК "Гаринском". В конце 2019 года достроить дом согласился один из ведущих застройщиков Екатеринбурга – компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, до конца февраля состоится передача новостройки управляющей компании, а после стартует передача ключей дольщикам. Всего в 26-этажном доме 115 квартир, из них 26 – однокомнатные, 81 – двухкомнатные, 5 трехкомнатные и 3 четырёхкомнатные. Квартиры сдаются с черновой отделкой ввиду высокого класса дома – подразумевается, что собственники будут делать отделку самостоятельно, на свой вкус.

"Сейчас, когда проблемный дом достроен, можно сказать, что обманутым дольщикам повезло, – говорит генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. – Фактически, нам пришлось не достраивать этот дом, а перестраивать его. Наши специалисты сделали всё для того, чтобы собственники получили уютные, теплые квартиры в действительно современном жилье бизнес-класса".

За время простоя многие ранее принятые решения в этом доме устарели, внешний утеплитель пришел в негодность. Пришлось заново утеплить фасад, предпринять дополнительные меры по теплозащите дома, проделать дополнительные работы по электро- и газоподключению, изменить разводку системы водоснабжения.

"Фактически, из "не нашего дома" мы постарались сделать "наш" – который соответствует высоким стандартам качества нашей компании", – заключил Валерий Ананьев.

В доме предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, в холлах выполнена дизайнерская отделка. Отдельно стоит отметить систему центрального кондиционирования, которая избавляет от необходимости размещения внешних блоков на фасаде – оборудование, единое для всех квартир, размещено на крыше. Благоустройство двора предусматривает обилие зелени, ландшафтный дизайн и устройство небольшого водопада – эти работы будут завершены весной, когда сойдет снег.