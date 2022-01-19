В Тюменской области продлены QR-каникулы

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил QR-послабления в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, у нас есть основание перенести введение QR-кодов в регионе с 20 января на более поздний срок. Предлагаю 1 февраля. Обращаюсь к главам предприятий: максимальное количество работников постарайтесь перевести на "удалёнку". Обращаюсь к жителям старше 60 лет. Даже если вы переболели и вакцинировались, поберегите себя", - сказал Моор в видеообращении, посоветовав тем, кто не вакцинировался, сделать прививку, а тем, у кого после укола прошло более полугода, пройти ревакцинацию.

QR-режим действовал в регионе с ноября. 17 декабря были введены "каникулы", которые должны были действовать до 20 января.

Напомним, на днях Госдума сняла с рассмотрения федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Сегодня также и в Свердловской области отметили "куар-режимы" для общепита и торговых центров.