На Южном Урале Федерация профсоюзов обратилась в прокуратуру из-за недопуска на работу председателя профкома "Мечел-Кокс"

Федерация профсоюзов Челябинской области обратилась в прокуратуру региона с заявлением о нарушении конституционных прав председателя профсоюзного комитета "Мечел-Кокс" Дарьи Алексеевой. Ее пропуск на территорию предприятия уже месяц заблокирован, а дверь рабочего кабинета опечатана.

В Федерации Накануне.RU рассказали, что Дарья Алексеева была избрана председателем профкома в мае 2021 годна отчетно-выборной конференции, на которой присутствовал представитель работодателя. Вместе с коллективом она активно боролась за улучшение условий труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, повышение заработной платы и расширение социальных гарантий. Однако теперь председатель профкома не может продолжить свою работу.

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов отметил, что налицо факты воспрепятствования законной общественной деятельности профсоюзов.

"Мы пытались вести переговоры, но нас не услышали. Значит, перейдем на более понятный язык – наказания и привлечения к ответственности", - подчеркнул он.

В пресс-службе "Мечел-кокс" сообщили, что Дарья Алексеева не является работником предприятия, поэтому у нее нет действующего пропуска.

"Мечел-Кокс" - это режимное предприятие, если у человека нет действующего постоянного или временного пропуска охрана на проходной завода не пропустит. "Мечел-Кокс" было уведомлено председателем Федерации профсоюзов Челябинской области о планируемом 18 января визите инспектора труда Федерации профсоюза Челябинской области. На данного инспектора были оформлены все пропускные документы и допуск на предприятие был предоставлен. О том, что инспектора будут сопровождать другие лица, в том числе Алексеева, предприятие уведомлено не было. Алексеева в настоящее время не является ни работником "Мечел-Кокс", ни членом первичной профсоюзной организации "ЧМК", соответственно собственного действующего пропуска на предприятие не имеет. Таким образом, охрана предприятия действовала строго в соответствии со своими должностными инструкциями", - рассказали в пресс-службе.