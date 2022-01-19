Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение "Колумбайн"

Генпрокуратура России просит признать террористическим движение "Колумбайн".

Верховный суд РФ рассмотрит иск 2 февраля. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Как сообщает "Интерфакс", иск поступил 8 декабря 2021 года.

"Колумбайн" - школа в американском штате Колорадо, в которой в 1999 году два старшеклассника расстреляли учеников и персонал. Подобные атаки стали ассоциировать именно с этой трагедией, откуда и пошло название неофициального радикального движения.

В прошлом году , на фоне участившихся масс-шутингов в школах, политики заговорили о вине системы образования в происходящем. Также в атаках на учебные заведения винят Запад и компьютерные игры.