"Средневековая темень", "опасные дураки", "враги": как российские чиновники называют противников вакцинации

Российские власти – в том числе региональные – продолжают давать нелицеприятные названия противникам вакцинации от коронавируса. Вместо того, чтобы (по совету президента страны) аргументировано и терпеливо убеждать граждан, часто чиновники просто безапелляционно навешивают ярлыки.

Так, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что среди его знакомых и родственников есть антипрививочники. "Они говорят, что прививка – это зараза и в них вливают эту заразу. Это все средневековая темень", - заявил глава города. Его же собственный аргумент при этом нельзя назвать очень научным или просветительским: "Только прививка спасет мир от этих изощренных болезней".

Это уже не первый раз, когда власти жестко высказываются в адрес противников вакцинации. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "опасными дураками", депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов – "городскими сумасшедшими", член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков назвал противников вакцинации "террористами", брянский губернатор Александр Богомаз назвал их "необразованными людьми", наконец, губернатор Забайкалья Александр Осипов просто объявил их "врагами". Президент России пока не высказывал своего мнения на счет того, являются ли все эти определения "терпеливым убеждением".