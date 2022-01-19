"Средневековая темень", "опасные дураки", "враги": как российские чиновники называют противников вакцинации

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

"Средневековая темень", "опасные дураки", "враги": как российские чиновники называют противников вакцинации

Российские власти – в том числе региональные – продолжают давать нелицеприятные названия противникам вакцинации от коронавируса. Вместо того, чтобы (по совету президента страны) аргументировано и терпеливо убеждать граждан, часто чиновники просто безапелляционно навешивают ярлыки.

Так, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что среди его знакомых и родственников есть антипрививочники. "Они говорят, что прививка – это зараза и в них вливают эту заразу. Это все средневековая темень", - заявил глава города. Его же собственный аргумент при этом нельзя назвать очень научным или просветительским: "Только прививка спасет мир от этих изощренных болезней".

Это уже не первый раз, когда власти жестко высказываются в адрес противников вакцинации. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "опасными дураками", депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов – "городскими сумасшедшими", член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков назвал противников вакцинации "террористами", брянский губернатор Александр Богомаз назвал их "необразованными людьми", наконец, губернатор Забайкалья Александр Осипов просто объявил их "врагами". Президент России пока не высказывал своего мнения на счет того, являются ли все эти определения "терпеливым убеждением".

Теги: чиновники, россияне, антипрививочники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 725

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети