Парламент Казахстана отозвал пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрит отмену пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

"Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана - по должности, а не по личности", - написал депутат мажилиса Канат Нуров на своей странице в Facebook.

Примечательно, что де-факто Назарбаев уже две недели не является главой Совета безопасности – о его смещении с этой должности во время кризиса в стране заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Но еще интереснее, что в обращении к народу, опубликованном накануне, Назарбаев заявил, что является обычным пенсионером с тех пор, как передал высший пост в стране Токаеву (хотя при этом он занял пост председателя Совбеза и простым пенсионером точно не был).