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Общество Свердловская область
снегопад, набережная, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Общественные обсуждения Генплана Екатеринбурга-2045 пройдут летом

В Екатеринбурге продолжается работа над Генпланом, рассчитанным до 2045 года. Об этом заявил заместитель главы города Рустам Галямов.
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По его словам, до конца января продлен прием предложений от всех желающих. Их поступило большое количество.

"Весной-летом планируем проводить общественные обсуждения. Будет создан полноценный стратегический документ долгосрочного планирования, который учтет все пожелания", - пообещал Галямов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, пока же департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений опубликовал актуальную редакцию Генерального плана развития столицы Урала до 2025 года. Обновленная версия документа разработана с учетом интересов горожан и основывается на социальных, экономических, экологических и других факторах, способствующих устойчивому развитию города, его инженерной и транспортной инфраструктур. Посмотреть Генплан-2025 можно на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, последний на сегодняшний день Генплан развития города был рассчитан до 2035 года.

Теги: Генплан, обсуждения, Екатеринбург



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