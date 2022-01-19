Общественные обсуждения Генплана Екатеринбурга-2045 пройдут летом
В Екатеринбурге продолжается работа над Генпланом, рассчитанным до 2045 года. Об этом заявил заместитель главы города Рустам Галямов.
По его словам, до конца января продлен прием предложений от всех желающих. Их поступило большое количество.
"Весной-летом планируем проводить общественные обсуждения. Будет создан полноценный стратегический документ долгосрочного планирования, который учтет все пожелания", - пообещал Галямов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, пока же департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений опубликовал актуальную редакцию Генерального плана развития столицы Урала до 2025 года. Обновленная версия документа разработана с учетом интересов горожан и основывается на социальных, экономических, экологических и других факторах, способствующих устойчивому развитию города, его инженерной и транспортной инфраструктур. Посмотреть Генплан-2025 можно на официальном портале Екатеринбурга.
Напомним, последний на сегодняшний день Генплан развития города был рассчитан до 2035 года.