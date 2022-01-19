19 Января 2022
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Минстрой опроверг планы строительства второго аэропорта в Екатеринбурге

В схеме территориального планирования отсутствуют данные о строительстве второго аэропорта на территории Екатеринбурга. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Напомним, что информация о возведении второй воздушной гавани появилась в новой редакции генерального плана Екатеринбурга до 2025 года, однако в пояснительной записке сообщалось, что реализацией задуманного займутся только при увеличении пассажиропотока и росте авиаперевозок.

"Есть схема территориального планирования Свердловской области, предусматривающая наличие только одного аэропорта для гражданских нужд на территории Среднего Урала. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет", – заявил Волков.

Напомним, что "Кольцово" также будет постепенно расширяться. Уже запланировано строительство третей взлетно-посадочной полосы, дополнительных зданий терминалов и многоуровневой парковки.

Теги: минстрой, Екатеринбург, аэропорт



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