19 Января 2022
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Политика В России
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Кремль: Кандидатуры на пост посла в Кабо-Верде вместо Поклонской пока нет

Кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему - речь же идет о личных обстоятельствах", - цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы отказалась от должности посла России в Кабо-Верде. Напомним, Поклонская была назначена на этот пост президентом РФ, но несколько месяцев не могла прибыть к месту службы.

Теги: наталья поклонская, кабо-верде, дмитрий песков



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