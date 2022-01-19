Кремль: Кандидатуры на пост посла в Кабо-Верде вместо Поклонской пока нет

Кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему - речь же идет о личных обстоятельствах", - цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы отказалась от должности посла России в Кабо-Верде. Напомним, Поклонская была назначена на этот пост президентом РФ, но несколько месяцев не могла прибыть к месту службы.