Песков: "У Путина очень теплые отношения с Назарбаевым, но действующий глава Казахстана – Токаев"

В Кремле прокомментировали реакцию Путина на вчерашнее обращение к народу Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана.

"У Путина очень теплые отношения и с действующим президентом Токаевым, и с первым президентом Назарбаевым. Эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад общались все вместе в Санкт-Петербурге. Но, конечно, действующий глава государства господин Токаев и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, Назарбаев прервал многодневное молчание и прокомментировал события начала года. По его словам, раскола во власти нет, хотя происходившие и происходящие до сих пор события свидетельствуют об обратном.