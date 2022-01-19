Транзит российского газа через Украину в январе упал до беспрецедентно низкого уровня

Среднесуточный транзит российского газа через Украину в первой половине января составил 52 млн кубометров, что является беспрецедентно низким показателем для этого периода. Об этом написал глава ГТС Украины Сергей Макогон.

В 2019 году средний показатель был 251 млн кубометров, в 2020 году - 83 млн, в 2021 году - 125 млн. Нынешний транзит соответствует годовой прокачке лишь 19 млрд кубометров газа, хотя контракт заключен на 40 млрд до 2024 года. При этом зимой транзит больше.

По мнению Макогона, Россия тем самым подталкивает Европу к скорейшему запуску "Северного потока-2".