"Роснано" заключило первое соглашение по долгам с крупнейшим кредитором

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население стремительно нищает. Хотите, как в...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, Роснано (2021) | Фото: Накануне.RU

"Роснано" заключило первое соглашение по долгам с крупнейшим кредитором

"Роснано" заключило первое соглашение по долговым обязательствам госкомпании с крупнейшим кредитором - Совкомбанком.

30 декабря 2021 года стороны подписали соглашение о досрочном погашении обязательств. По его условиям госкомпания досрочно погасит банку кредит в размере 15 млрд рублей с пересчетом процентов за весь период, сообщается в телеграм-канале "Роснано". Конкретный размер уменьшения ставки не раскрывается.

Всего "Роснано" задолжало Совкомбанку 38 млрд рублей по четырем кредитам.

Задолженность "Роснано" по кредитным линиям перед банком "Санкт-Петербург" на 30 июня 2021 года составляла 16,5 млрд рублей, Промсвязьбанком - 16 млрд рублей, АБ "Россия" - 5 млрд рублей, банком "АК Барс" - 856 млн рублей.

Напомним, российские власти заявляли, что вариант дефолта "Роснано", резко нарастившей объем долгов, не рассматривается. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes заверил, что выработана конкретная схема решения проблемы.

Ранее экс-глава совета директоров "Роснано" Аркадий Дворкович (занимал эту должность в 2015-2021гг.) заявил, что финансовые проблемы госкорпорации возникли в результате использования неправильной модели финансирования. На венчурные инвестиции компания под управлением Анатолия Чубайса пускала кредиты, причем очень дорогие.

Теги: роснано, долги, совкомбанк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 706

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети