"Роснано" заключило первое соглашение по долгам с крупнейшим кредитором

"Роснано" заключило первое соглашение по долговым обязательствам госкомпании с крупнейшим кредитором - Совкомбанком.

30 декабря 2021 года стороны подписали соглашение о досрочном погашении обязательств. По его условиям госкомпания досрочно погасит банку кредит в размере 15 млрд рублей с пересчетом процентов за весь период, сообщается в телеграм-канале "Роснано". Конкретный размер уменьшения ставки не раскрывается.

Всего "Роснано" задолжало Совкомбанку 38 млрд рублей по четырем кредитам.

Задолженность "Роснано" по кредитным линиям перед банком "Санкт-Петербург" на 30 июня 2021 года составляла 16,5 млрд рублей, Промсвязьбанком - 16 млрд рублей, АБ "Россия" - 5 млрд рублей, банком "АК Барс" - 856 млн рублей.

Напомним, российские власти заявляли, что вариант дефолта "Роснано", резко нарастившей объем долгов, не рассматривается. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes заверил, что выработана конкретная схема решения проблемы.

Ранее экс-глава совета директоров "Роснано" Аркадий Дворкович (занимал эту должность в 2015-2021гг.) заявил, что финансовые проблемы госкорпорации возникли в результате использования неправильной модели финансирования. На венчурные инвестиции компания под управлением Анатолия Чубайса пускала кредиты, причем очень дорогие.