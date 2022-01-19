19 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
суд молоток (2013) | Фото:

В Екатеринбурге скончался судья, оштрафовавший Ройзамана за участие в нежелательной организации

Мировой судья и глава судебного участка №8 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Андрей Филатов ушел из жизни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

"Андрей Владимирович внес огромный личный вклад в дело осуществления правосудия, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан. Он обладал исключительными организаторскими способностями, высоким профессионализмом, являлся квалифицированным и справедливым судьей, чутким и отзывчивым человеком. Жизненный путь Андрея Владимировича, его отношение к людям и к делу останутся навсегда в нашей памяти. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Андрея Владимировича и скорбим вместе с ними", - говорится в сообщении.

В органах внутренних дел почивший работал с 1984 года, занимая должность сначала оперуполномоченного, а позднее и заместителя начальника экспертно-криминалистического отдела УВД Первоуральска. В 2009 году Филатов перешел в судейский корпус и до последнего дня работал в должности мирового судьи.

В Екатеринбурге Андрей Филатов также известен как судья, возглавлявший в 2021 году процесс по делу об участии в нежелательной организации с экс-мэром города Евгением Ройзманом в роли подсудимого. Тогда судья назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей. За два года до этого он также рассматривал дело о протестах в сквере у Театра драмы против строительства храма. Тогда он назначил местному жителю Станиславу Мельниченко полгода исправительных работ за оскорбление представителя власти.

Теги: Андрей Филатов, судья, смерть, Екатеринбург



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