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Общество Свердловская область
Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память об убийстве Маркелова и Бабуровой

В Екатеринбурге почтили память убитых 13 лет в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. На Плотинке, рядом с местом, где размещалась Краснознаменная группа, появился стихийный мемориал.

Организаторы этой акции решили не называть себя, однако Накануне.RU удалось узнать, чем вызвано решение вспомнить трагическую дату.

"Помнить этот страшный день, когда неонацисты по идеологическим мотивам убили наших товарищей – антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову, – важно для любого человека. Особенно в нашей стране, победившей в 1945 году фашизм. Маркелова и Бабурову расстреляли в самом центре Москвы. И сегодня антифашисты во многих городах России почтят их память. Помнить – значит бороться", – рассказал инициатор акции, пожелавший остаться неназванным.

Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова(2022)|Фото: Накануне.RUСтанислав Маркелов, Анастасия Бабурова(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, убийство произошло 19 января 2009 года в центре Москвы, у дома № 3 по улице Пречистенка. Последней — посмертной — публикацией Анастасии стало интервью со Станиславом Маркеловым, посвященное проблемам правосудия и делу Буданова. По делу об убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены уроженцы столицы: Никита Тихонов получил пожизненное заключение, а его подруга Евгения Хасис — 18 лет лишения свооды. Позже к пожизненному заключению был приговорен организатор убийства Илья Горячев.

Теги: Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова



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