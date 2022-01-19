В Челябинской области 56% пенсионеров поставили прививку от коронавируса

В Челябинской области 57,9% жителей поставили привику от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый компонент вакцины поставили 1 млн 560 тыс. 852 человека.

"Мы серьезное снижение видели в первую неделю января, сейчас подрастаем", - отметила вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что у властей вызывает тревогу и беспокойство уровень вакцинации граждан старше 60 лет. Вакцинировано всего 56,6%. "Это самая высокая группа риска, а у них ниже процент, чем у остального населения", - добавила она.