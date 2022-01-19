На Волочкову составили два протокола за дебош в самолете

На танцовщицу Анастасию Волочкову в полиции составили два административных протокола после дебоша на борту самолета, возвращавшегося в Москву с Мальдив – за отказ надевать маску, препирательства с бортпроводниками и полицией. Материалы переданы в Следственный комитет, артистке может грозить до 15 суток административного ареста.

Между тем, сама Волочкова считает, что ее оклеветал бортпроводник "Аэрофлота" и уже заявила о желании подать на него и авиакомпанию в суд.

А Baza пишет о еще одной подоплеке скандала. Якобы, еще по дороге на Мальдивы бывшая балерина Большого театра оскорбляла экипаж во время полета, но тогда зафиксировать это не удалось. Поэтому, якобы, на возвратном рейсе звезду спровоцировали на скандал, который уже был тщательно заснят. Многие пользователи обращают внимание на то, что даже на кадрах, где проводники просят надеть маску Волочкову, видны другие пассажиры без масок, и к ним претензий почему-то не возникает.

Напомним, в конце ноября 2021 года Госдума ужесточила меры, которые экипаж может применять к авиадебоширам. Так, командир самолета имеет право отдавать членам экипажа поручение о прекращении ими противоправных действий лиц, создающих своими действиями угрозу безопасности полета или угрозу жизни или здоровью других пассажиров и членов экипажа и отказывающихся подчиняться распоряжениям командира судна, с использованием специальных средств сдерживания, которые имеются на борту самолета.

Кроме того, командир может отдавать такое распоряжение и сотрудникам службы авиационной безопасности. Список таких спецсредств сдерживания будет регламентироваться российским правительством.