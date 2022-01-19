У Нижневартовской больницы-долгостроя новый куратор

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население стремительно нищает. Хотите, как в...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

У Нижневартовской больницы-долгостроя новый куратор

В Югре новым куратором строительства больницы-долгостроя в Нижневартовске стал Михаил Ламбин. Он возглавит городской филиал "Управления капитального строительства", передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о назначении подтвердили в мэрии.

Напомним, бывший глава нижневартовского филиала "Управления капстроительства" Александр Макариков попал сразу под две "уголовки". Первое дело против Макарикова возбуждено за то, что, по версии следователей, он в сентябре 2020 – сентябре 2021 г. в Москве и Московской области получил несколькими частями 35 млн руб. Деньги якобы дал представитель исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске. Деньги, полагают следователи, получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за полное принятие работ при их несоответствии условиям контракта. Обвиняемый задержан в Ханты-Мансийске и 24 октября арестован. У Макарикова обнаружены и изъяты более 14 млн руб. Арестованы еще 20 млн руб., лежащие на его счете в банке.

В ходе расследования уже возбужденного уголовного дела выяснилось, что, по версии следствия, в декабре 2020 – июле 2021 г. Макариков, находясь в Москве, получил от жителя Московской области, представляющего интересы компании – поставщика оборудования для строящегося объекта "Центральная больница на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске" 1,5 млн руб. за помощь в выигрыше поставщиком конкурса и лояльное отношение к выполнению контракта.

Теги: нижневартовск, больница-долгострой, куратор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 706

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети