Академик РАН Зверев призвал перестать пугать людей ковидом

Академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев призвал не нагнетать обстановку и не пугать людей ковидом. Об этом он рассказал в интервью "Красной весне".

По его словам, мобилизация всех средств на борьбу с ковидом чревата тем, что об остальных болезнях забывают, а люди от них умирают не меньше, чем от ковида. Например, в западных странах количество обращений к врачам увеличилось почти в два раза. Причиной тому - локдауны и прочие ограничения, подрывающие здоровье людей.

Ковидная смертность в России представляется ученому сильно завышенной.

"Мое впечатление, что из официально умерших от ковида две трети умирают от внутрибольничных инфекций. Ковид становится первопричиной, а потом человека начинают лечить препаратами, которые подавляют иммунную систему. Например, мне очень не нравится история с КТ. На мой взгляд, это чисто коммерческий проект. КТ не дает никакой информации, а вредит здоровью безусловно, потому что это несколько рентгенов в легкие. Это надо делать только в самых крайних случаях. Иммунная система угнетается практически до нуля, и любая инфекция вызывает сепсис, и люди от него и погибают", - рассказал академик Зверев.

По его мнению, большой вред нанесла санитарная обработка улиц и домов. Когда антисептики льют в больших количествах, это никакого отношения к борьбе с вирусом не имеет, но бактерии и грибы могут стать устойчивыми к этим средствам, что очень опасно.

Зверев повторил, что вакцинировать детей нельзя, они в большинстве и так перенесли уже эту инфекцию. У многих могут быть высокие антитела, и их вакцинация может закончиться трагедией. Сама "детская" вакцина вызывает у него сомнения, ведь ранее такого никогда не было.

Он также раскритиковал зацикленность на антителах. Если бы в крови сохранялись антитела от всех болезней, которыми человек болел, то кровь вообще бы не циркулировала. Но иммунитет к ним есть, а значит, дело не в антителах.

Академик повторил, что QR-коды отношения к борьбе с ковидом не имеют, так как вакцинированные могут точно так же распространять вирус, как и непривитые. Кроме того, сами QR-коды настраивают часть людей против вакцинации в целом.

Он высказал мнение, что ковид-вакцинация не доказана как безопасная и эффективная, поэтому не стоит подвергать обструкции тех врачей, которые считают, что принимать нынешние вакцины не нужно. Слишком много есть актуальных вопросов по вакцинам, на которые нет ответов.

В целом он призвал относиться к ковиду спокойно и жить с ним так, же как мы живем с гриппом, который ничем не легче коронавируса.