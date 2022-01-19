"Это не формат столичного города": в Екатеринбурге обновят троллейбусный парк

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах развития общественного транспорта. Троллейбусный парк ждет серьезное обновление.

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По словам главы, одной из основных проблем оказания услуг по перевозке пассажиров в уральской столице является высокая степень износа подвижного состава электротранспорта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, средний возраст 60% троллейбусного парка превышает 25 лет, а трамвайного - 35 лет.

Как рассказал Орлов, по трамваям власти рассматривают вопросы реализации проекта в рамках концессионного соглашения. А по приобретению троллейбусов есть возможность поучаствовать в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", чтобы к юбилею города все заметили качественное обновление автопарка.

"Я посмотрел, в каких условиях восстанавливаются машины, и это не формат столичного города. Этот год станет годом начала обновления троллейбусного парка: мы приложим все усилия, чтобы этот процесс начался, потому что общественный транспорт должен быть привлекательным для пассажиров", - заявил мэр.

Напомним, ранее Алексей Орлов объяснил, почему горожанам приходится долго ждать общественный транспорт. Между тем, проезд в Екатеринбурге подорожает уже с 1 февраля: стоимость увеличится до 33 рублей за поездку.