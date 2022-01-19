19 Января 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры обсудит с жителями качество уборки снега

Губернатор Наталья Комарова в 12.00 21 января проведёт прямой эфир, посвящённый качеству работы дорожных служб и предоставлению коммунальных услуг, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Обсудим качество предоставления услуг коммунальными, дорожными службами, состояние зимников, исполнение поручений. Уделим внимание уборке снега. Центр управления регионом фиксирует эту тему, как одну из проблемных в январе – 641 обращение", – написала в своих социальных сетях глава региона.

Модераторами станут менеджер ресурсного центра по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих объединений, креативных сообществ и инициативных проектов Агата Голикова, общественный деятель, председатель общества "Достлуг" Когалыма, представитель торгово-промышленной палаты Югры Хаял Исмаилов, председатель совета работающей молодежи при администрации городского поселения Федоровский, руководитель военно-патриотического клуба "Соболь" Вадим Казиев.

Теги: Наталья Комарова, ЖКХ, прямой эфир



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