Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19

Ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый метод тестирования на COVID-19, сообщает Минобороны РФ.

Новый способ позволяет быстрее определять наличие заболевания. Результат можно получить за полчаса при точности не менее 95%.

В состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить к исследованию.

Подчеркивается, что новая разработка полностью совместима с оборудованием для обычных ПЦР-исследований.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Минздрава России разработало тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Тест уже зарегистрирован Росздравнадзором.

Аналогичную работу ведет центр "Вектор", подведомственный Роспоребнадзору.