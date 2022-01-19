Глава МИД Казахстана: Расследование покажет, причастен ли Назарбаев к беспорядкам

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не считает, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам.

"Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет", - заявил Тлеуберди в интервью Euractiv.

18 января Назарбаев впервые с начала кризиса в стране выступил публично. Он записал трехминутное видеообращение к нации. Он назвал произошедшее в Казахстане "трагедией" и призвал найти организаторов погромов и убийств.

Также Назарбаев опроверг многочисленные слухи и теории по поводу внутриэлитной борьбы, свержения его клана и бегства из страны.