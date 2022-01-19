Наталья Поклонская отказалась быть послом России в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде.

Ранее она была назначена на этот пост президентом РФ, но несколько месяцев не могла прибыть к месту службы. А теперь и вовсе изменила планы. Ситуацию с Поклонской подтвердили в МИД России, передают СМИ.

Накануне Поклонская сообщила, что получила корочки магистра международных отношений – она проходила обучение в Академии МИД РФ.

Судя по фото в Telegram-канале Поклонской, праздник Крещения она встретила в Крыму.