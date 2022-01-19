Южноуральские школы пока не будут переводить на дистант

В Челябинской области школьников пока не планируют переводить на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост заболеваемости коронавирусом в регионе пока дает взрослое население. По детям нет превышения эпидпорога ни по ОРВИ, ни по гриппу.

"Пока мы не планируем перевода на дистант, по ходу ситуации эти решения, я не исключаю, что будут приниматься. Ситуация меняется очень динамически, мы это видим по Москве", - подчеркнула она.

Напомним, в Челябинской области студентов, который не пройдут вакцинацию от коронавируса, переведут на дистанционное обучение после сессии.