19 Января 2022
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Общество За рубежом
(2021) | Фото: Гринвич

"Разницы между привитыми и непривитыми нет". В Израиле могут отменить "зеленые пропуска"

В министерстве здравоохранения Израиля рассматривают возможность отмены "зеленого стандарта" - аналога QR-кодов. Основная причина - их полная бесполезность.
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Срок действия "зеленых паспортов" израильтян, первыми получивших третью дозу, закончится в феврале. Продлевать их действие или нет? Как пишут израильские СМИ, доля привитых среди заразившихся "омикроном" увеличивается, как и число госпитализированных среди них (это наблюдалось еще летом, но признается только сейчас). Пока в правительстве опасаются отменять пропуска, но всем уже очевидно, что они, как и ковид-вакцинация, ничего не дают.

"Разницы между привитыми и непривитыми с точки зрения потенциала заражений нет. Не вижу смысла в продолжении этой практики. Да и с точки зрения мотивации к вакцинации это уже не работает. Тех, кто не сделал прививки до сих пор, мы убедить уже не сможем. И вообще, цель зеленого стандарта - эпидемиологическая, а не способ поощрения вакцинации. На данном этапе нет оправдания разделению между привитыми и непривитыми. Да, вакцинированные граждане перенесут болезнь легче, но их шансы на заражение мало чем отличаются от шансов непривитых", - цитирует "Вести Израиль по-русски" профессора Галию Рахав, руководителя отделения инфекционных заболеваний в медицинском центре "Шиба".

Вчера о том, что надо отменить пропуска, заявил министр финансов Авигдор Либерман. Он признал, что в них нет логики, но зато есть прямой ущерб экономике и они создают недовольство среди населения.

Израиль, в котором вакцинированы практически все взрослые, переживает сильнейшую волну ковида. Заболеваемость в последние недели подскочила в 4 раза по сравнению с предыдущими пиками. Правда, в последние дни началось снижение. А недавно в стране получили результаты, что даже четвертой дозы Pfizer недостаточно для защиты от "омикрона". Все это вынуждает пересмотреть отношение к ограничениям и вакцинации.

Теги: израиль, вакцинация, ковид



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