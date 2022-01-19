Financial Times: В Казахстане 55% всех богатств страны принадлежит 162 людям

Американское издание Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что в Казахстане 55% всех ценных активов принадлежит 162 людям. Это 0,001% от населения страны (19 млн).

Издание отмечает, что многие из этой "золотой сотни" являются родственниками или приближенными экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Также говорится, что тактикой этого круга является вывод средств за границу. Например, так поступила младшая дочь Назарбаева Алия, лондонская недвижимость и европейские трасты которой оказались в центре внимания британских таблоидов.

Впрочем, в ближайшее время доля "клана Назарбаева", вероятно, сократится, поскольку его родственников, например, зятьев, уже начали отстранять от "хлебных" постов в руководстве крупнейших предприятий.