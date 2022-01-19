Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана

Российские миротворцы завершили миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане.

Последние четыре военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алма-Аты, сообщили в Минобороны России.

Командующий миротворческой операцией ОДКБ в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что операция прошла без эксцессов, передает "Интерфакс". В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации.

Напомним, с 15 января российский контингент ОДКБ начал возвращаться в Россию на места дислокации . Сообщалось, что после прилета всех самолетов будет организована торжественная встреча миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помощь партнеров по ОДКБ для прекращения беспорядков запросил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Лукашенко, дальнейшую операцию он и Путин разработали буквально "на коленке" в течение часа.