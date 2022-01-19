19 Января 2022
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Общество В России
ребенок, кормление, молочная кухня (2015) | Фото: kidbe.ru

Рекламу молочных смесей могут запретить

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о рекламе, которые запрещают рекламу молочных смесей.

Отмечается, что навязчивый маркетинг смесей убеждает молодых мам отказываться от грудного вскармливания, которое так необходимо для здоровья ребенка. По данным Росстата, в 2020 году только 39% детей до года были на грудном вскармливании. То есть более половины младенцев питаются разводимым порошком. Некоторые рекламодатели называют смеси заменителями грудного молока, и у матерей создается впечатление, что можно спокойно переводить детей на искусственное вскармливание.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров уверен, что полноценно заменить материнское молоко невозможно, его польза давно доказана, а нехватка или отсутствие грудного молока роль сказывается на здоровье человека в будущем.

Врачи отмечают, что грудное молоко содержит не только все необходимые питательные вещества, микро- и макроэлементы, но и иммуноглобулины, защищающие младенца от инфекций в первые годы жизни, когда иммунная система малыша незрелая. Многие врачи считают, что кормление грудью нужно продолжать как можно дольше.

Парламентарии предложили запретить рекламировать молочные смеси для детей первого года жизни, за исключением случаев, когда информацию распространяют среди медработников. Запрет не будет распространяться только на рекламные договоры, которые заключили до вступления закона в силу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко подчеркивает, что речь идет не о запрете смесей, а о том, чтобы реклама не вводила в заблуждение молодых матерей.

"Есть медицинские показания, по которым назначают смесь. И именно так и должно быть. До 2022 года смеси выдавали по рецепту педиатров в поликлиниках, в пунктах выдачи. Сейчас это монетизированно, и по рецепту выдают финансовые средства на молочные смеси", - сказала соавтор законопроекта врач-педиатр Татьяна Кусайко.

Правительство в целом одобряет законопроект с некоторыми замечаниями, которые учтут ко второму чтению.

Теги: грудное вскармливание, молоко, молочные смеси



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