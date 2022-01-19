Невакцинированных студентов в Челябинской области переведут на дистанционное обучение

В Челябинской области студентов, который не пройдут вакцинацию от коронавируса, переведут на дистанционное обучение после сессии. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"После сессии те, кто не вакцинировался будут переведены на дистанционную форму обучения. В принципе у нас достаточно высокий охват вакцинации студенчества по дневной форме обучения, практически на уровне 80%", - рассказала она.

Ниже почти на 20% вакцинации в учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования. Поставить первую прививку они должны были до 20 декабря, а завершить вакцинацию до 10 января.

Также обязательная вакцинация введена вы регионе и для других категорий граждан. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания. Сотрудники должны были завершить вакцинацию до 12 декабря.

"У нас и в сфере культуры есть отстраненные, и в сфере спорта, и в главном управлении молодёжной политики, там один человек с последующим увольнением. Она сама ушла, настолько была против вакцинации, что посчитала, что это важнее, чем работа", - добавила Ирина Гехт.