19 Января 2022
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Владимир Путин, Сергей Цивилев, Сергей Цивилёв (2018) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Двоюродная племянница Путина может оказаться владелицей крупного угольного бизнеса?

Проект "Агентство" (создан журналистом Романом Баданиным, внесенным Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) опубликовал расследование, в котором утверждает, что, якобы, двоюродная племянница Владимира Путина Анна может являться женой губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сам Цивилев – выходец из Санкт-Петербурга, его бизнес-партнером был однокурсник Путина.

Но внимание журналистов привлек бизнес Цивилевых – угольная компания "Колмар", миноритарным совладельцем которой является Геннадий Тимченко. Расследователи считают, что компания, якобы, смогла поправить дела и стать одним из лидеров рынка благодаря в том числе щедрой помощи государства (по оценкам журналистов, более 11 млрд руб.).

Теги: родственники, владимир путин, анна цивилева, расследование, угольный бизнес



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