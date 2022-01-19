СМИ: Двоюродная племянница Путина может оказаться владелицей крупного угольного бизнеса?

Проект "Агентство" (создан журналистом Романом Баданиным, внесенным Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) опубликовал расследование, в котором утверждает, что, якобы, двоюродная племянница Владимира Путина Анна может являться женой губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сам Цивилев – выходец из Санкт-Петербурга, его бизнес-партнером был однокурсник Путина.

Но внимание журналистов привлек бизнес Цивилевых – угольная компания "Колмар", миноритарным совладельцем которой является Геннадий Тимченко. Расследователи считают, что компания, якобы, смогла поправить дела и стать одним из лидеров рынка благодаря в том числе щедрой помощи государства (по оценкам журналистов, более 11 млрд руб.).