Екатеринбургский первоклассник отморозил руки на физкультуре. Школу проверяет прокуратура

В Екатеринбурге прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента с первоклассником во время урока физкультуры. Он отморозил себе руки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, ученик первого класса средней школы №98 забыл варежки дома и на уроке физической культуры находился на улице без них. Школьник пожаловался на замерзшие руки, но педагог якобы не обратил на это внимания. В результате ребенок получил обморожение обеих кистей, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства. В частности, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса.

Как пообещали в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.