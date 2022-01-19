19 Января 2022
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Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: me-forum.ru

Миронов заявил о грядущем росте смертности от онкологии

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о весьма вероятном росте смертности от онкологии. Это произойдет потому, что все внимание переключили на ковид, как будто других болезней не существует.

Он сообщил, что в Санкт-Петербурге уже на 6% увеличилось количество пациентов с запущенной стадией рака.

"Проблема в том, что либо профильные медучреждения закрыты или перепрофилированы из-за пандемии, либо люди просто боятся обращаться к врачу, опасаясь заразиться коронавирусом", — сказал Миронов.

При этом онкозаболевания являются одной из главных причин смерти в России. Так, в 2020 году от рака умерли почти 300 тысяч человек.

Накануне кандидат биологических наук Анатолий Панов возмутился перечнем противопоказаний к ковид-вакцинации, который утвердил Минздрав, в частности, за то, что онкология не считается противопоказанием, хотя всегда было известно, что онкобольным нужно быть очень осторожными с приемом прием любых активаторов и даже модуляторов иммунной системы, а тем более с вакцинацией.

Теги: онкология, сергей миронов, смертность



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