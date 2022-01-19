19 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта

В городе Байконур объявлен повышенный уровень террористической опасности.

Как сообщается на сайте городской администрации, от правоохранительных органов поступила информация об угрозе теракта.

"Синий" уровень введен до 12.00 3 февраля. Администрация рекомендовала жителям города обращать внимание на странно одетых людей, брошенные автомобили и подозрительные предметы.

В Байконуре на фоне масштабных беспорядков 7 января был введен "синий" (повышенный) уровень террористической опасности. В городе ввели ограничение на перемещение в ночное время до 19 января и запретили розничную продажу алкоголя.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что обстановка в городе и на космодроме Байконур остается спокойной.

Теги: байконур, угроза теракта



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