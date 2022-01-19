19 Января 2022
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Общество Челябинская область
поликлиника, больница, здравоохранение, регистратура (2022) | Фото: пресс-служба правительства новосибирской области

В Челябинске откроют ковидную поликлинику

В Челябинске принято решение об открытии ковидной поликлиники. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замгубернатора, в учреждение будет развернуто максимальное количество кабинетов для проведения экспресс-тестирования на коронавирус, здесь же будет осуществляться осмотр врача, выписка больничного и выдача лекарств. Поликлиника будет открыта на базе грязелечебницы в центре города.

"Возможность обратиться туда будет у всех, кто почувствуют недомогания или какие-то другие катаральные симптомы. Здесь они могут быстро пройти тестирование и получить консультацию врача. В случае необходимости поликлиника перейдет на круглосуточный режим работы для того, чтобы снизить нагрузки на поликлиники", - рассказала она.

Также ковидную поликлинику планируют открыть и в Магнитогорске.

Теги: коронавирус, поликлиника, Ирина Гехт,



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