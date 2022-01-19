В Перми судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию из-за угрозы взрыва

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию из-за угрозы взрыва

В Перми судебные приставы запретили эксплуатацию взрывоопасной автогазозаправочной станции, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Опасность выявил Ростехнадзор во время проверки заправки по ул. Соликамская, 317. Всего было зафиксировано 14 нарушений, создающих угрозу для взрыва и выброса опасных веществ.

"Не проводится техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт установки наполнения баллонов и двух подземных резервуаров, предназначенных для слива газа, АГЗС не оснащено техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим слив неиспарившихся остатков, выпуск газа из неисправных баллонов, допущена эксплуатация подземного резервуара с нарушенной герметичностью разъемных соединений, на АГЗС отсутствует помещение для хранения бытовых газовых баллонов. Часть нарушений допущена работниками АГЗС, не обученными действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Так, оператор осуществил заправку бытового газового баллона, срок годности которого истек еще в 2015 году. Кроме того, заправка бытовых газовых баллонов осуществлялась в обход газонакопительного пункта, напрямую из емкости", - говорится в сообщении.

Предпринимателя, который занимался организацией работы заправки, признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Работа заправки приостановлена на 90 суток по решению суда. Все это время приставы будут контролировать ход исполнения судебного решения.

Теги: заправка, автогазозапровочная станция, приставы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 687

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети