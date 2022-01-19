В Перми судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию из-за угрозы взрыва

В Перми судебные приставы запретили эксплуатацию взрывоопасной автогазозаправочной станции, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Опасность выявил Ростехнадзор во время проверки заправки по ул. Соликамская, 317. Всего было зафиксировано 14 нарушений, создающих угрозу для взрыва и выброса опасных веществ.

"Не проводится техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт установки наполнения баллонов и двух подземных резервуаров, предназначенных для слива газа, АГЗС не оснащено техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим слив неиспарившихся остатков, выпуск газа из неисправных баллонов, допущена эксплуатация подземного резервуара с нарушенной герметичностью разъемных соединений, на АГЗС отсутствует помещение для хранения бытовых газовых баллонов. Часть нарушений допущена работниками АГЗС, не обученными действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Так, оператор осуществил заправку бытового газового баллона, срок годности которого истек еще в 2015 году. Кроме того, заправка бытовых газовых баллонов осуществлялась в обход газонакопительного пункта, напрямую из емкости", - говорится в сообщении.

Предпринимателя, который занимался организацией работы заправки, признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".



Работа заправки приостановлена на 90 суток по решению суда. Все это время приставы будут контролировать ход исполнения судебного решения.

