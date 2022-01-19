19 Января 2022
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Политика Новосибирская область
Строительство ледовой арены в Новосибирске (2021) | Фото: zsnso.ru

Нужно больше зэков? Полпред призвал увеличить количество рабочих на стройке ледовой арены в Новосибирске

Сегодня полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на месте ознакомился с ходом работ на строительной площадке ледового дворца спорта "Новосибирск-Арена".

Он отметил, что хотя работы ведутся по "догоночному графику", необходимо дополнительно нарастить скорость работ. По мнению полпреда, это можно сделать за счёт привлечения дополнительных специалистов.

Напомним, сейчас над возведением ледовой арены трудятся около 500 человек. Для завершения объекта в срок организаторы строительства прибегли к нетривиальным мерам — рабочую силу стал предоставлять ГУ ФСИН Новосибирской области. Изначально на стройке работало 50 заключённых, к ноябрю прошлого года уже 94, причём ФСИН допускал возможность увеличения осужденных к принудительным работам "в зависимости от спроса". Планирует ли полпред привлекать дополнительных специалистов именно из числа осужденных, пока неясно.

Теги: Полпред, СФО, Новосибирск



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