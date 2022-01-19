В Гонконге истребят 2 тысячи хомяков из-за подозрения, что они могут заражать людей коронавирусом

В Гонконге усыпят около 2 тыс. хомяков и других мелких животных из-за опасений возможности передачи коронавируса людям. Ранее сотрудник зоомагазина и несколько грызунов, которых он продавал, сдали положительные анализы на COVID-19.

Как отмечает CNN, пока нет никакой гарантии, что мужчина заразился именно от животных. Поэтому и заявление властей города об усыплении хомяков было встречено защитниками прав животных с возмущением. Уже создано несколько петиций с призывом к властям пересмотреть это решение.

По данным СМИ, коронавирус штамма "дельта" был обнаружен у 23-летнего сотрудника зоомагазина Little Boss. Также вирус был выявлен у покупателя, который заходил в магазин и общался с продавцом. После расследования властей выяснилось, что следы коронавируса были и на складе магазина, где содержатся хомяки. Хомяки, кстати, не местные – их привезли из Нидерландов.

Во вторник власти конфисковали всех мелких животных из магазина: хомяков, кроликов, морских свинок и шиншилл. Сообщается, что все они будут усыплены вне зависимости от результатов теста на коронавирус.

Всем зоомагазинам города, торгующим хомяками, было приказано передать животных для усыпления. Также все люди, купившие хомяков, начиная с 22 декабря, должны передать их для усыпления.

Известно, что коронавирусом болеют хорьки, норки и другие куньи, кошки, а также собаки, но последние переносят болезнь бессимптомно. Вопрос о возможности передачи коронавируса от животных людям до сих пор остается спорным.