Куйвашев отменил QR-коды для общепита и убрал ограничения в ТЦ

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и появление в Свердловской области штамма "омикрон", с завтрашнего дня в силу вступают изменения в указе губернатора Евгения Куйвашева, согласно которому на входе в места общепита и в торговых центрах больше не будут спрашивать QR-коды.

Таким образом, данная мера профилактики сохранится только при входе в государственные органы и органы местного самоуправления, государственные учреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, а также базы отдыха, дома отдыха и санатории.

Более того, до 27 января включительно ресторанам и кафе можно осуществлять ночную деятельность - с 23.00 до 6.00.

Что касается введенных ограничений, с 20 января запрещается проводить концерты и иные зрелищные мероприятия вне специально предназначенных для этого местах, а также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания.

Помимо этого, указом губернатора госорганам и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на удаленный режим работы 30% своих сотрудников. Для остальных работодателей данная мера носит рекомендательный характер. В качестве исключения приводятся сотрудники всех областных государственных медицинских организаций, организаций социального обслуживания граждан, государственных и муниципальных образовательных организаций и государственных пожарно-технических учреждений.

Напомним, заболеваемость ковидом на Среднем Урале начала заметный рост на минувшей неделе. Пик пришелся на субботу, когда в регионе выявили 612 новых случаев. После этого суточный прирост инфицированных стал понемногу снижаться: в воскресенье было подтверждено уже 564 случая коронавируса.

О первых случаях "омикрона" на Среднем Урале стало известно в минувшее воскресенье. На сегодняшний день зарегистрировано четыре случая и все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской республики, один из Египта и один из ОАЭ.