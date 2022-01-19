Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий

Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По его словам, Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения "разногласий между ними".

Кроме того, Калын сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским.

Ранее Зеленский заявлял, что готов и хочет встретиться с Путиным, но только если на этой встрече будет обсуждаться Крым.

Президент России тоже неоднократно заявлял, что не против переговоров с Зеленским, но для этого должны "сложиться условия". Например, тему принадлежности Крыма российский президент обсуждать не хочет, поскольку считает вопрос закрытым навсегда.